Erasmus+ Forlì investe nel futuro dei giovani con l' internazionalizzazione delle scuole

Forlì si prepara a puntare sul futuro dei suoi giovani. Il Comune ha avviato un progetto ambizioso per portare le scuole locali all’interno del circuito internazionale. Con il programma Erasmus+, insegnanti e studenti avranno nuove possibilità di scambio e formazione all’estero. L’obiettivo è aprire le porte dell’Europa alle scuole di Forlì e offrire loro un’esperienza che possa cambiare il loro modo di vedere il mondo.

Forlì vanta già nel suo ventaglio di scuole, istituti di comprovata eccellenza in progetti Erasmus+, progetti che hanno coinvolto decine di partecipanti, potenziando competenze linguistiche e interculturali dei giovani Il Comune di Forlì lancia un´ambizioso progetto per aprire all'internazionalità le scuole locali attraverso programmi Erasmus+, offrendo nuove opportunità europee a docenti e studenti. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Internazionali, sta già raccogliendo numerose iscrizioni.

