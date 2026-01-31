All' outlet di Noventa una mostra dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956

Al Noventa di Piave, il McArthur Outlet ospita una mostra dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956. È un’occasione per vedere le foto più iconiche di quei giochi invernali, le prime in Italia, con immagini che raccontano un pezzo di storia sportiva. La mostra rimane aperta fino a fine stagione, invitando chi passa di qui a scoprire un passato importante.

“Cortina 1956. Le prime Olimpiadi bianche in Italia. Le foto più iconiche”: è il titolo della mostra fotografica allestita al McArthur Noventa di Piave Designer Outlet in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La mostra fotografica, open air tra le vie e le piazze del centro, è.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Noventa di Piave Designer Outlet presenta una mostra fotografica all'aperto dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956.

