Sede della polizia locale I ritardi sono inaccettabili

La nuova sede della Polizia locale, annunciata da tempo, è ancora in ritardo di un anno e mezzo. I lavori si sono fermati, lasciando gli agenti senza un punto di riferimento nuovo. Ora, però, si spera che si riprenda senza ulteriori pause, per consegnare finalmente un edificio che, fino ad ora, ha subito troppi rallentamenti.

La nuova sede della Polizia locale è in ritardo di un anno e mezzo: ora si proceda senza interruzioni. Fratelli d'Italia tuona contro l'allungamento dei tempi per la realizzazione della nuova struttura in sostituzione di quella attuale di via III Febbraio, definita 'fatiscente'. "A seguito dell'interpellanza da noi presentata – afferma Annalisa Arletti, consigliere regionale che ha indagato il tema tramite atti ispettivi in assemblea legislativa della regione – durante l'ultimo Consiglio comunale l'Amministrazione è stata costretta a fornire date e numeri aggiornati sull'iter di realizzazione della nuova sede, che confermano ritardi evidenti non giustificabili.

