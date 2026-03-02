tram deragliato la polizia locale nella sede atm sequestra comunicazioni e documentazione della centrale operativa

Alle 8.30 di lunedì 2 marzo, la polizia locale si è presentata nella sede di Atm a Milano, dopo il deragliamento di un tram. Durante l'intervento, gli agenti hanno sequestrato comunicazioni e documenti provenienti dalla centrale operativa. L'incidente ha coinvolto un tram in servizio nella zona. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause del deragliamento o sulle eventuali conseguenze.

Milano, 2 marzo 2026 – Tram deragliato, la polizia locale nella sede di Atm. Alle 8.30 di lunedì 2 marzo, gli investigatori del Radiomobile sono entrati nella palazzina di viale Monte Rosa 89, dove si trova la control room che monitora da remoto le linee metropolitane e i mezzi di superficie dell'azienda trasporti, per eseguire un decreto di sequestro firmato dal pm Elisa Calanducci. La documentazione sequestrata Stando a quanto risulta, gli agenti di piazza Beccaria hanno preso in consegna le comunicazioni intercorse tra la centrale operativa e il tram 9, le registrazioni, i brogliacci e tutta la documentazione relativa sia al mezzo pubblico che si è schiantato sia ai binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, inaugurata la nuova centrale operativa ipertecnologica della polizia localeMilano – La nuova Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano in via Beccaria è completamente rinnovata negli spazi, nelle tecnologie e nelle...

Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo AtmDue morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano.

