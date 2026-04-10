Durante le riprese di una recente produzione televisiva, uno degli attori ha commentato la collaborazione con il cast, sottolineando quanto sia stato semplice lavorare con amici e nuove entrate, definendoli come una vera famiglia. Ha aggiunto che il rapporto tra i membri del team ha facilitato l’interpretazione dei personaggi, descrivendo il processo come naturale e spontaneo. Questa dichiarazione mette in luce la buona intesa tra gli attori e la coesione del gruppo di lavoro.

“È stato facilissimo, lavorare con tanti amici è stato facile perché siamo una famiglia davvero, perché ci vogliamo bene, perché le new entry, sono per me talmente care che è stato veramente automatico, ci siamo ritrovati nei personaggi con una facilità estrema”. Lo ha detto Claudio Amendola, tra i protagonisti della settima edizione de ‘I Cesaroni’, presentata oggi a Roma. “In un momento così complicato era per noi molto importante cercare di proprio, in questo momento – ha detto -, entrare nelle case degli italiani e regalare due ore di spensieratezza, di buonumore, di risate, di sentimenti, che è quello che hanno sempre fatto in Cesaroni, perciò l’intento era questo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Cesaroni, Amendola: "In questo momento difficile regaliamo un po' di serenità"

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