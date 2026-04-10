I Cesaroni Amendola | In questo momento difficile regaliamo un po' di serenità
Durante le riprese di una recente produzione televisiva, uno degli attori ha commentato la collaborazione con il cast, sottolineando quanto sia stato semplice lavorare con amici e nuove entrate, definendoli come una vera famiglia. Ha aggiunto che il rapporto tra i membri del team ha facilitato l’interpretazione dei personaggi, descrivendo il processo come naturale e spontaneo. Questa dichiarazione mette in luce la buona intesa tra gli attori e la coesione del gruppo di lavoro.
“È stato facilissimo, lavorare con tanti amici è stato facile perché siamo una famiglia davvero, perché ci vogliamo bene, perché le new entry, sono per me talmente care che è stato veramente automatico, ci siamo ritrovati nei personaggi con una facilità estrema”. Lo ha detto Claudio Amendola, tra i protagonisti della settima edizione de ‘I Cesaroni’, presentata oggi a Roma. “In un momento così complicato era per noi molto importante cercare di proprio, in questo momento – ha detto -, entrare nelle case degli italiani e regalare due ore di spensieratezza, di buonumore, di risate, di sentimenti, che è quello che hanno sempre fatto in Cesaroni, perciò l’intento era questo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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