Garbatella saluta il bar dei Cesaroni | arriva una nuova gestione

A Garbatella, in piazza Giovanni da Triora, si prepara l’arrivo di una nuova attività commerciale. È stato affisso uno striscione nero che annuncia, con caratteri cubitali, la prossima apertura di un’osteria chiamata “Garbata e Bella”. La data ufficiale dell’inaugurazione non è ancora stata comunicata. La chiusura del “bar dei Cesaroni” ha lasciato un vuoto nel quartiere, ora destinato a cambiare volto con questa novità.

In piazza Giovanni da Triora arriva “l’Osteria Garbata e Bella”. Ancora non è stata resa nota la data della sua inaugurazione ma c’è uno striscione nero che, a caratteri cubitali, ne annuncia la “prossima apertura”. La nuova gestione, affidata a Daniele e Fabrizio, due imprenditori in campo gastronomico già attivi nel quartiere, punta a realizzare un’attività di ristorazione in uno spazio iconico. E’ lì infatti, a fianco della scalinata, che dal 2006 era stato allestito il set del “bar dei Cesaroni”. Quel locale era la bottiglieria della famiglia di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) e del fratello Giulio, interpretato da Antonello Fassari, l’amato attore romano venuto a mancare il 5 aprile del 2025. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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