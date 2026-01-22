Siamo stati accanto per 43 anni è la mia vita | Vernon Bruce Hoeksema si commuove ricordando Valentino

Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavani, ha condiviso emozioni sincere ricordando i 43 anni di vita insieme. Uscendo dalla sede della Fondazione Pm23 a Roma, ha affermato quanto Valentino abbia lasciato un ricordo indelebile nel suo cuore, sottolineando il legame profondo e duraturo che li ha uniti nel tempo.

"Valentino ha lasciato un incredibile ricordo per me. Siamo stati accanto per 43 anni, è la mia vita", lo ha dichiarato uscendo Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavani, uscendo dalla camera arente allestita nella sede della Fondazione Pm23 in Piazza Miagnanelli a Roma. "Ho bei ricordi ma sarà difficile senza di lui", ha aggiunto.

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anniVernon Bruce Hoeksema è stato il compagno di Valentino Garavani per 43 anni, condividendo con lui un lungo percorso di vita e di supporto.

Valentino, l’addio del compagno Bruce Hoeksema: “Una vita condivisa”Valentino e Bruce Hoeksema hanno condiviso una vita intensa e significativa, superando le sfide del tempo e delle convenzioni.

