Morbo K intervista al regista Francesco Patierno | Antonello Fassari ha offerto un’interpretazione grandissima E’ importante guardare al passato per capire il presente

In occasione della Giornata della Memoria, la Rai rende omaggio al professor Giovanni Borromeo, medico dell’ospedale Fatebenefratelli e riconosciuto nel 2005 come Giusto tra le Nazioni, dedicandogli la miniserie Morbo K. Chi salva una vita, salva il mondo intero, proposta in prima serata su Rai1 martedì 27 e mercoledì 28 gennaio e disponibile anche in boxset su RaiPlay. La produzione, frutto della collaborazione tra Rai Fiction, Fabula Pictures e Rai Com e diretta da Francesco Patierno, ripercorre in forma romanzata la straordinaria vicenda del medico che, durante l’occupazione nazista di Roma nel 1943, ideò l’inganno del cosiddetto morbo K, una malattia inesistente ma descritta come letale e contagiosa, grazie alla quale riuscì a nascondere numerosi ebrei nei reparti dell’ospedale e a salvarli dagli arresti e dalla deportazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Francesco Patierno regista della miniserie Morbo K: «Antonello Fassari ha trasmesso la sua esperienza umana nell'ultima, intensa, prova d'attore»Francesco Patierno, regista della miniserie Morbo K, racconta come Antonello Fassari abbia portato sullo schermo la sua esperienza umana nell’ultima interpretazione.

Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno?La miniserie di Francesco Patierno, trasmessa su Rai 1 il 27 e 28 gennaio in occasione del Giorno della Memoria, narra una vicenda poco nota della Resistenza romana.

