Antonello Fassari l' elogio del collega di Morbo K | Splendido attore e uomo straordinario

Questa sera su Rai andranno in onda gli ultimi due episodi di Morbo K. Giacomo Giorgio ha dedicato parole affettuose a Antonello Fassari, ricordandolo come un attore splendido e un uomo straordinario. L’omaggio ha emozionato i fan e ha portato alla luce il legame speciale tra i due colleghi.

L'omaggio del protagonista della serie Rai Giacomo Giorgio all'attore romano morto lo scorso aprile ha commosso gli utenti Instagram, stasera gli ultimi due episodi a partire dalle 21.30 su Rai 1. La mancanza di Antonello Fassari si fa sentire sia tra i suoi colleghi che tra gli spettatori di Rai 1, che lo hanno mandato in trend dopo averlo rivisto ieri sera nella serie Morbo K. Ed è proprio il protagonista di Morbo K, Giacomo Giorgio, ad averlo ricordato in un commovente messaggio diffuso in una storia su Instagram. "Vorrei dedicare un ricordo per questo splendido attore e uomo straordinario, che con Morbo K ci ha lasciato la sua ultima interpretazione.

