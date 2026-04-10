I Boston Celtics tornano in campo con Tatum dopo un infortunio al tendine d'Achille e affrontano una sconfitta contro i New York Knicks. Tatum segna 26 punti, cattura 13 rimbalzi e distribuisce 8 assist, ma la squadra avversaria riesce a prevalere. Nel frattempo, i Los Angeles Lakers vincono contro i Golden State Warriors grazie a una prestazione di LeBron James, che resta il protagonista della partita.

Tatum torna al Garden accolto dagli applausi del pubblico newyorchese ma i Celtics vanno ko contro i Knicks, Toronto supera Miami mentre Houston ha la meglio su Philadelphia. Jayson Tatum ritorna sul parquet che aveva abbandonato in barella, dopo il devastante infortunio al tendine d’Achille nel maggio scorso, e produce una prestazione di tutto rispetto che però non basta ai Celtics (54-26) per avere la meglio sui Knicks (52-28). Accolto dagli scroscianti applausi del Garden l’ex Duke chiude con 24 punti, 13 rimbalzi e otto assist, Boston però, priva di Brown, nel finale di gara non riesce a limitare Brunson (25 punti e 10 assist) e Hart (26 punti con 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Celtics ritrovano Tatum, ma cadono a New York. LeBron trascina i Lakers contro Golden State

Un super Wemby domina i Pistons. LeBron da record, ma i Lakers cadono contro JokicGli Spurs (45-17) lanciano un messaggio alla Nba dominando la squadra con il miglior record della Eastern Conference grazie a un Wemby assolutamente...

NBA, Timberwolves espugnano Boston: cadono anche i Celtics. Jokic trascina Denver, New York dilagaNella notte italiana tra domenica e lunedì spicca il successo di Minnesota sul parquet dei campioni in carica.

Temi più discussi: I Celtics ritrovano Tatum, ma cadono a New York. LeBron trascina i Lakers contro Golden State; Hart incendia il Garden, New York crede ancora nel secondo posto; NBA, i risultati della notte (2 aprile): Tatum e Brown trascinano i Celtics, Wembanyama decisivo per gli Spurs; Boston passa a Miami, vittorie per Spurs e Hawks.

I Celtics ritrovano Tatum, ma cadono a New York. LeBron trascina i Lakers contro Golden StateL’ex Duke, al rientro dopo l'infortunio di maggio al tendine d'achille, chiude con 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, ma Hart e Brunson hanno la meglio. Toronto supera Miami mentre Houston regola Phila ... gazzetta.it

NBA Playoff | A New York i Celtics perdono Tatum, partita e (forse) sogni di gloriaBrutta serata per i Celtics al Madison Square Garden e sotto 2-1 nella serie playoff con i Knicks. Devono recuperare ed è Derrick White a dare il via al forcing, poi arriva anche un break 0-12 di ... pianetabasket.com

10/04/1912 - Il transatlantico Titanic salpa da Southampton per il viaggio inaugurale verso New York - #accaddeoggi x.com

Il New York Times identifica Back come il creatore della criptovaluta dopo un'inchiesta durata un anno, ma lui nega tutto - facebook.com facebook