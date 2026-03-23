NBA Timberwolves espugnano Boston | cadono anche i Celtics Jokic trascina Denver New York dilaga

Nella notte italiana tra domenica e lunedì spicca il successo di Minnesota sul parquet dei campioni in carica. Tripla doppia del serbo contro Portland, Knicks dominanti sui Wizards. Vincono anche Phoenix e Sacramento Una notte NBA ricca di risultati e prestazioni di spessore. Il risultato più sorprendente arriva dal TD Garden di Boston, dove i Celtics cedono il passo ai Timberwolves. Non mancano però le grandi prestazioni individuali, da Jokic a Towns, passando per Monk e Booker. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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