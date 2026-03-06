un super wemby domina i pistons lebron da record ma i lakers cadono contro jokic

Un super Wemby guida i Spurs alla vittoria contro i Pistons con una prestazione eccezionale. LeBron James supera il record di Kareem Abdul-Jabbar per numero di canestri segnati in carriera durante la partita, ma i Lakers cadono contro i Nuggets. I Nuggets vincono grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic, che contribuisce alla vittoria della squadra.

Gli Spurs (45-17) lanciano un messaggio alla Nba dominando la squadra con il miglior record della Eastern Conference grazie a un Wemby assolutamente spaziale. Il francese fa quello che vuole, firma 38 punti, conditi da 16 rimbalzi e cinque stoppate e carica di falli Duren il quale finisce per rimanere sul parquet solamente 12’. I Pistons (45-16) non riescono a trovare risposte a Wembanyama e a un eccellente Fox (29 punti) e devono alzare bandiera bianca. San Antonio conquista quindi la sua 13? vittoria nelle ultime 14 gare. San Antonio Spurs: Wembanyama 38 (814, 410, 1011 tl), Fox 29, Champagnie 16. Rimbalzi: Wembanyama 16. Assist: Castle 12. Detroit: Cunningham 26 (619, 47, 22 tl), Stewart 18, Harris, Robinson 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

