I Blue tornano con Flowers scritto dall’amico Robbie Williams

Milano, 10 apr. (askanews) – I Blue? Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan? tornano con un nuovo singolo: “Flowers”, un brano inedito scritto dal loro amico e icona musicale Robbie Williams e da Boots Ottestad, in uscita il 10 aprile sulle piattaforme digitali per Artist FirstCooking Vinyl. “Flowers” segna un importante capitolo nella nuova era della band, ed arriva dopo la pubblicazione di “Reflections”, l’album uscito a gennaio, che in UK ha raggiunto il miglior piazzamento in classifica negli ultimi 23 anni (n. 2 nella UK Albums Chart). Il nuovo singolo è una ballata pop dal respiro cinematografico, intensa ed emozionante, che fonde le iconiche armonie da boyband con sonorità contemporanee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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