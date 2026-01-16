Robbie Williams | ritorno con nostalgia e tante chitarre

Robbie Williams torna sulle scene con un progetto che richiama alla memoria i suoi anni d’oro. Dopo un periodo di silenzio e di produzioni meno incisive, l’artista riprende il suo percorso musicale, accompagnato da un sound ricco di chitarre e atmosfere autentiche. Un ritorno che suscita nostalgia e interesse tra i fan, segnando una nuova fase della sua carriera.

Da tempo la sua stella non brillava più come una volta. Poca musica negli ultimi anni e quella poca nemmeno troppo convincente. Da qui il progetto di tornare alla grande con un disco, Britpop, che lasciasse il segno magari guardando indietro verso quegli anni Novanta in cui era stato un trionfatore assoluto in compagnia degli altri eroi del Brit Pop. Su tutti, gli Oasis che gusto l’anno scorso si sono riformati con esiti trionfali in termini di hype e biglietti venduti. “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Robbie Williams: ritorno con nostalgia e tante chitarre Leggi anche: Robbie Williams tra futuro solista e nostalgia dei Take That Leggi anche: Paola Iezzi, dalla lite con Chiara all'incontro con Robbie Williams: "Mi chiese se volevo andare a dormire con lui" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Robbie Williams tra futuro solista e nostalgia dei Take That; Robbie Williams tra futuro solista e nostalgia dei Take That. Robbie Williams: ritorno con nostalgia e tante chitarre - È vero, ci sono più chitarre del solito e quella di Rocket il potente brano d’apertura è suonata da un certo Toni Iommi, 75 anni, da sempre l’anima del suono dei Black Sabbath. panorama.it

