La band Blue torna in scena con il nuovo singolo Flowers, scritto da Robbie Williams. La canzone accompagna il lancio del tour celebrativo dei 25 anni di attività del gruppo, segnando il loro ritorno ufficiale sul mercato musicale. La collaborazione tra la boyband e l'artista britannico è stata annunciata in occasione di questa iniziativa. La pubblicazione di Flowers rappresenta il primo passo di questa fase di attività riavviata per i Blue.

Il ritorno sul mercato musicale dei Blue è sancito dal rilascio di Flowers, un nuovo singolo che vede la firma di Robbie Williams e che funge da volano per il tour celebrativo dei 25 anni di attività della boyband. Il brano, caratterizzato da una forte componente melodica ed emotiva, segna un punto di svolta nel percorso recente del gruppo, composto da Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa e Simon Webbe, dopo il successo commerciale dell’album Reflections. L’impatto del comeback sulla geografia dei grandi eventi estivi. La strategia comunicativa e commerciale legata all’uscita di Flowers punta direttamente alla valorizzazione del 25th Anniversary Tour, una serie di appuntamenti live che porteranno la formazione britannica in diverse località italiane tra l’inizio e la metà di luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blue, il ritorno: Robbie Williams firma il nuovo singolo per il tour

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Si parla di: I Blue sono tornati con Flowers, il singolo scritto da Robbie Williams.

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