È in programma l’edizione numero 50 della Soap Rally, una delle discese più famose che si svolge dalle Mura di Bergamo. La manifestazione si terrà prossimamente, con i partecipanti che si preparano a affrontare la pista per la cinquantesima volta. L’evento ha radunato negli anni numerosi appassionati provenienti da diverse zone, diventando una tradizione consolidata nella città.

È in preparazione l’edizione numero cinquanta della discesa più pazza dalle Mura della città di Bergamo. Si svolgerà infatti il 26 aprile la “ Soap Box Rally ” 2026 che ogni anno attrae un pubblico di decine di migliaia di persone. Le macchinine sono un vero concentrato di ingegno e creatività. Si sta in due: il guidatore davanti e il frenatore dietro. I partecipanti arrivano da tutta Italia, e non solo. Le “Soap Box”, letteralmente scatole di sapone, sono delle bizzarre macchine che nascono nel 1933 negli USA dall’idea di un commerciante di sapone che seppe coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automobile, con la propria attività. L’imprenditore ebbe la felice intuizione di disegnare sulle scatole di sapone, realizzate in legno, le sagome di autovetture immaginarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soap Rally. L’edizione numero 50

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Soap Box Rally, le macchinine di sapone e una tradizione ormai di casa a Bergamo

Argomenti più discussi: Soap Rally. L’edizione numero 50; Sulle Mura di Bergamo Alta torna Soap Box Rally.

Soap Box Rally, le macchinine di sapone e una tradizione ormai di casa a Bergamo: le Mura si colorano di adrenalina e creativitàImpossibile non notare la meticolosità e la cura con cui vengono costruite e trattate le soap box, che da oltre settant'anni animano Città Alta, coinvolgendo un pubblico superiore alle 20.000 persone. bergamonews.it

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