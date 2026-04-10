La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione e consegna gli encomi del 2025

La Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario della sua fondazione nella basilica di San Vitale, all’interno del museo nazionale della città. Durante l’evento, sono stati consegnati gli encomi relativi all’anno 2025. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia, che hanno assistito alle premiazioni e alle letture ufficiali.

174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale della città. A partecipare alla cerimonia sono stati il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il questore di Ravenna Gianpaolo Patruno e le più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione: in un anno oltre 130 arresti e 700 denunce174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale... Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; La Polizia di Stato celebra i 174 anni della sua storia. Il video; Frosinone - La polizia di Stato celebra i 174 anni. La Polizia di Stato celebra il 174° anniversario: a Ravenna celebrazioni e numeri dell’attivitàLa Polizia di Stato ha celebrato oggi il 174° anniversario dalla fondazione con una cerimonia all’interno del Museo Nazionale di Ravenna, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, del questore ... ravennanotizie.it La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia, il questore Nicolì: La sicurezza si costruisce insiemeAl ChorusLife la celebrazione per l'anniversario della Polizia di Stato: una mattinata scandita da riflessioni, interventi delle autorità e la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono disti ... bergamonews.it Viva la Polizia di Stato, che oggi celebra 174 anni di storia: dedizione, coraggio e servizio al fianco dei cittadini e della Nazione. Un sentito ringraziamento al Questore di Milano, Bruno Megale, per l’invito: una cerimonia al Piccolo Teatro davvero solenne, inte - facebook.com facebook La Polizia celebra 174 anni, premia il personale e condivide i risultati di 12 mesi di attività x.com