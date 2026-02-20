Il Venezuela approva l’amnistia per i prigionieri politici ma con riserva

Il Parlamento venezuelano ha approvato in modo unanime e definitivo una legge che concede l’amnistia ai prigionieri politici. La decisione nasce dopo anni di detenzione e protesta da parte dei familiari di chi si trova in carcere. La legge prevede la libertà immediata per alcuni detenuti e un percorso di riabilitazione per altri, ma con alcune riserve legate a specifici casi. Molti attivisti e oppositori si aspettano che questa misura porti a una riduzione delle tensioni nel paese. La decisione entra in vigore già da questa settimana.

L'Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato in via definitiva e all'unanimità la legge sull'amnistia per i prigionieri politici venezuelani, che torneranno in libertà dopo anni di detenzione. La presidente ad interim Delcy Rodríguez, in carica dalla cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, l'aveva annunciata all'inizio dell'anno. Si tratta di un chiaro segnale di apertura nei confronti delle opposizioni, oltre che un tentativo di mostrarsi conciliante verso l'amministrazione di Donald Trump. Già dopo la deposizione dell'ex leader, il governo aveva scarcerato alcuni detenuti, tra i quali Alberto Trentini, in cella per 423 giorni.