Denunciato Maurizio Battista scontro con l’ex manager e accuse pesanti | si va in tribunale

Il rapporto professionale tra Maurizio Battista e un ex manager si è concluso con una denuncia. Dopo anni di collaborazione, le tensioni tra le parti sono sfociate in un procedimento legale. La vicenda si è sviluppata nelle ultime settimane, con accuse formali presentate in tribunale. La questione riguarda presunti comportamenti e divergenze emerse nel corso del rapporto di lavoro. La situazione si è fatta oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie.

Si trasforma in un caso giudiziario il rapporto professionale che per anni ha legato Maurizio Battista a questa persona. Quella che era una collaborazione consolidata nel tempo è infatti degenerata in una vera e propria battaglia legale, con accuse pesanti che rischiano di avere conseguenze rilevanti anche sul piano pubblico. A dare il via allo scontro è stata la denuncia presentata dall’ex manager, che ha accusato il comico romano di stalking e diffamazione aggravata. Un’escalation che segna un punto di rottura definitivo tra i due, già da tempo lontani sul piano professionale, ma mai arrivati fino a questo livello di conflittualità. Leggi anche: “Ma sta bene?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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