Una disputa tra un noto comico e l’ex manager si sta sviluppando su più fronti, coinvolgendo questioni legali e finanziarie. Secondo quanto riferito, ci sarebbero accuse reciproche in ambito personale e professionale, con la presenza di un contenzioso di circa un milione e mezzo di euro. La situazione ha portato le parti a rivolgersi alle autorità competenti, aprendo un fascicolo in Procura.

Scontro tra Battista e l’ex manager: cosa è successo davvero?. Non è una semplice rottura professionale, ma un caso che si muove ormai su più livelli: personale, mediatico e giudiziario. Il confronto tra Maurizio Battista e il suo ex manager Fabio Censi è approdato in Procura a Roma, dove si incrociano accuse pesanti e versioni diametralmente opposte. Da un lato, il comico romano sostiene di aver subito una truffa per circa un milione e mezzo di euro, somma che sarebbe stata sottratta nel corso della collaborazione iniziata nel 2018. Dall’altro, l’ex impresario respinge le accuse e contrattacca sul piano penale. La rottura e i video social: perché il caso è esploso online?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Maurizio Battista contro l’ex manager: accuse incrociate e un milione e mezzo conteso, il caso finisce in Procura

Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheRoma, 9 aprile 2026 – Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager Fabio Censi per stalking e diffamazione aggravata.

“Denunciato”. Maurizio Battista, scontro con l’ex manager e accuse pesanti: si va in tribunaleSi trasforma in un caso giudiziario il rapporto professionale che per anni ha legato Maurizio Battista a questa persona.

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Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheIl comico romano è accusato di stalking e diffamazione aggravata, ma anche lui ha presentato una denuncia nei confronti del suo ex impresario. L’avvocato dell’artista: Non ci spaventiamo ... quotidiano.net

Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager per stalking e diffamazione aggravata. Il comico replica: Gobbo da quattro soldi di me**a, mi hai rubatoIl comico accusato di diffamazione aggravata dopo una serie di video sui social. La sua replica: Mi hai rubato ... ilfattoquotidiano.it

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Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l'ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaiano x.com