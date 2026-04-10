Dopo la vittoria di Alcaraz nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo con il punteggio di 6-3 6-0, Bublik ha rivolto alcune parole all’avversario durante la stretta di mano finale. Il confronto tra i due ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli sui contenuti dello scambio. La partita si è conclusa con il giocatore spagnolo che ha ottenuto la vittoria senza ulteriori incidenti.

Dopo i quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo, vinti 6-3 6-0 da Alcaraz, Bublik ha avuto qualcosa da dire all'avversario nel momento della stretta di mano. "Ho dato il peggio del mio tennis in questa partita", ha detto il tennista kazako, provocando la risata dello spagnolo, che ha risposto così: "Non vedo l'ora di sfidarti sull'erba". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho dato il peggio di me": il botta e risposta tra Alcaraz e Bublik a fine partita

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