Alcaraz ha avuto bisogno di tre set per superare Etcheverry al Masters 1000 di Montecarlo, vincendo con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Durante l’incontro, ha mostrato un brivido e affermato di aver salvato la partita, indicando anche il colpo decisivo contro Bublik. La sfida si è protratta oltre il secondo set, evidenziando la resistenza dell’avversario e la determinazione del tennista.

Carlos Alcaraz ha sofferto più del previsto per battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry, ricorrendo al terzo set per spuntarla con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 1 del mondo si è fatto imbrigliare dal solito gioco del sudamericano nel secondo parziale e nella terza frazione si è trovato costretto ad affrontare un paio di palle break tra quarto e settimo game, spuntandola dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco. Il fuoriclasse spagnolo si è qualificato ai quarti di finale, dove se la dovrà vedere con il kazako Alexander Bublik e osserverà a distanza il match tra Jannik Sinner e il canadese Felix... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz mostra un brivido: “Ho salvato la partita”. E individua il colpo cruciale contro Bublik

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Carlos Alcaraz lascia un set ad Etcheverry e resta in campo più di Sinner per accedere ai quarti a MontecarloProsegue, in un certo senso a braccetto, il percorso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro ha faticato più del previsto per piegare la resistenza ... oasport.it

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ATP Masters 1000 Montecarlo, Carlos Alcaraz elimina Etcheverry in 3 set e va ai quarti Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-torneo-di-montecarlo-al-via-sinner-musetti-cobolli-darderi-berrettini-sorteggi-aggiornamenti-risultati-- - facebook.com facebook