Una sentenza scritta prima della conclusione del processo solleva dubbi sulla legittimità delle procedure giudiziarie. In un caso recente, il Tribunale ha espresso un giudizio sulla responsabilità dell’imputato prima della discussione completa, suscitando interrogativi sulle modalità e i tempi delle decisioni giudiziarie. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare i tempi e le modalità previste dal procedimento penale per garantire un processo equo e trasparente.

AGI - "Ritenuta attendibile la parte offesa, si dichiara la penale responsabilità dell'imputato". L'avvocato Paolo Cassamagnaghi racconta di avere avuto un sussulto di sorpresa nel leggere queste parole su un foglio posato sul tavolo dei giudici che di lì a poco sarebbero entrati in aula per il processo a carico di un suo assistito accusato di violenza pluriaggravata su una minorenne. "In tutta evidenza quella era una bozza della sentenza con tanto di motivazione" dichiara all'AGI. La 'scoperta' dei fogli che sarebbero stati anticipatori del verdetto è arrivata per caso. "L'udienza era fissata alle dieci ma quando sono arrivato ho visto che sullo 'statino' affisso alla porta l'orario era indicato alle 11 e 30. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sentenza scritta prima della fine del processo? Botta e risposta tra il Tribunale e i legali

Milano, avvocato denuncia: "Ho trovata una sentenza già scritta prima della fine del processo"Un avvocato di Milano ha denunciato di aver trovato una sentenza già predisposta prima della conclusione del processo.

Sul tavolo dei giudici una sentenza scritta prima della fine del processo, la denuncia di ...In un procedimento giudiziario, una sentenza viene spesso emessa al termine del processo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato; Avvocato trova in aula la sentenza scritta prima della fine del processo: Sostituiamo i giudici; Avvocato trova in aula 'sentenza già scritta' prima di fine processo; Milano, avvocato denuncia: Ho trovato una sentenza già scritta prima della fine del processo.

Sentenza scritta prima della fine del processo? Botta e risposta tra il Tribunale e i legaliAGI - Ritenuta attendibile la parte offesa, si dichiara la penale responsabilità dell'imputato. L'avvocato Paolo Cassamagnaghi racconta di avere avuto un sussulto di sorpresa nel leggere queste paro ... msn.com

Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazioneAvvocati scoprono documenti sul banco del giudice con sentenza già scritta in un caso di violenza su minore. Presentata ricusazione. ilfattoquotidiano.it

Caso sentenza già scritta, il tribunale: “Erano appunti a uso interno, ma giudici vanno cambiati” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

«C’era la sentenza già scritta», la scoperta di un avvocato ...Continua - facebook.com facebook