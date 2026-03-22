Juventus | abbandonata la pista Hjulmand

La Juventus ha deciso di non proseguire con l'interesse per Morten Hjulmand nel mercato estivo 2026. La società ha scelto di non seguire più questa strada e ha dirottato le sue risorse altrove. La decisione arriva dopo aver valutato varie opzioni e aver deciso di concentrare gli sforzi su altri profili. La trattativa con il centrocampista danese è stata quindi interrotta.

La Juventus ha deciso di abbandonare la pista Morten Hjulmand per il centrocampo estivo 2026: il danese, ex Lecce e attuale capitano dello Sporting Lisbona, resta un profilo di grande appeal ma la dirigenza bianconera ha virato altrove, lasciando campo libero alla Premier League dove il 26enne è seguito con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: abbandonata la pista Hjulmand Articoli correlati Pista di pattinaggio ad Arghillà, abbandonata e vandalizzata: Red presenta interrogazione"Sul quartiere di Arghillà per troppo tempo si è discusso senza portare realmente soluzioni pratiche e affrontando il tema senza avere contezza delle... Hjulmand non sente la pressione delle prossime partite del LeverkusenBreaking: Kasper Hjulmand ha detto che non stava pensando alla pressione delle prossime partite del Bayer Leverkusen, che mercoledì lo porterà al... Una raccolta di contenuti su Juventus abbandonata la pista Hjulmand Juventus, si potrebbe riaprire la pista Mateta, alzando l’offerta del prestitoLa Juventus sembra aver abbondato la pista che porta a Youssef En-Nesyri per la titubanza del giocatore sulla formula di pagamento. Una situazione che ha inevitabilmente rallentato una trattativa che, ... it.blastingnews.com Frattesi, la Juventus ci prova ma spunta la pista turcaSecondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, il profilo di Davide Frattesi sarebbe ritenuto ideale per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti. Tuttavia, come riferito dal giornalista Fabrizio ... it.blastingnews.com