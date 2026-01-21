Gli appassionati di musica svedese avranno notato che, nella classifica della scorsa settimana, la canzone “Jag Vet, Du Är Inte Min” è stata rimossa. Questo episodio riflette come le preferenze musicali e le dinamiche delle hit parade possano evolversi, anche in un contesto dove l’uso dell’intelligenza artificiale contribuisce alla creazione di nuove melodie. Un esempio di come l’innovazione digitale influenzi il panorama musicale contemporaneo.

Quelli di voi che seguono con trepidazione le vicissitudini delle hit parade svedesi non avranno mancato di notare che dalla superclassifica della scorsa settimana è stata espunta “Jag Vet, Du Är Inte Min”. La canzone, che non ho avuto il coraggio di ascoltare, è stata parzialmente prodotta tramite l’utilizzo di intelligenza artificiale e come tale è stata esclusa dall’elenco della Sverigetopplistan, in quanto ha goduto di un supporto creativo non umano. Il guaio, però, è che le classifiche delle canzoni più vendute non costituiscono un riconoscimento morale, ma registrano un dato di fatto. Se la medesima canzone fosse stata cantata da un orango o incisa catturando accidentalmente gli sbuffi di un ferro da stiro, avrebbe in entrambi i casi goduto di supporto creativo non umano, tanto quanto venendo generata dall’AI. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Agli svedesi piace una canzone fatta con l’AI. Le hit parade fanno le schizzinose

