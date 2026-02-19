Intelligenza artificiale e testate nucleari | cosa sappiamo del nuovo super sistema missilistico di Kim

La Corea del Nord ha mostrato nuove forze militari, causando preoccupazione internazionale. Pyongyang ha svelato 50 veicoli di lancio per missili a corto raggio, alcuni dei quali potrebbero trasportare testate nucleari. L’evento si è svolto durante una parata militare, con una dimostrazione di potenza che ha attirato l’attenzione di tutti. La presenza di questi sistemi avanzati solleva interrogativi sulla reale portata delle capacità nucleari del paese. La comunità internazionale monitora con attenzione ogni sviluppo di questa situazione.

La Corea del Nord ha stretto ancora una volta i muscoli mostrando la propria capacità militare. Pyongyang ha presentato 50 nuovi veicoli di lancio per missili a corto raggio potenzialmente nucleari. La cerimonia, presieduta dal leader Kim Jong Un nella capitale, segna un ulteriore passo nella strategia di rafforzamento delle forze armate del Paese. Sullo sfondo della modernizzazione militare continua, il governo si sta preparando al congresso del Partito dei Lavoratori, un evento che dovrebbe ridefinire le priorità politiche e militari a livello nazionale. Secondo le autorità nordcoreane, i nuovi sistemi sono progettati per combinare artiglieria pesante e missili balistici a corto raggio, unendo mobilità e precisione grazie a tecnologie avanzate di guida.