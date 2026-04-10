Healthy City Index 2026 Parma è la città italiana dove si vive meglio | Milano supera Roma e Napoli

Il rapporto sulla Healthy City Index 2026 indica che Parma si posiziona come la città italiana con la qualità della vita più alta, superando altre grandi metropoli come Milano, Roma e Napoli. La classifica globale ha visto Oslo al primo posto come città più salutare del mondo, valutata secondo parametri di benessere e condizioni di vita. La ricerca ha analizzato diversi indicatori legati alla salute e alla qualità dell’ambiente urbano.