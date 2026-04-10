L'attore ha condiviso che il suo percorso nel mondo dello spettacolo ha rappresentato un aiuto importante durante un periodo complicato della sua vita. In un'intervista recente, ha spiegato come la recitazione gli abbia fornito una valvola di sfogo e un mezzo per affrontare momenti di difficoltà personale. La sua esperienza si inserisce in un contesto in cui il cinema e la recitazione vengono spesso associati a strumenti di supporto emotivo.

La star del cinema ha raccontato come la scoperta del mestiere di attore sia stata essenziale per superare un momento difficile della sua vita. Harrison Ford ha parlato di come la depressione abbia segnato la sua vita, trovando però un aiuto nella recitazione. L'attore, in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha parlato di come le sue prime esperienze come attore siano state significative per uscire dalla situazione complicata in cui si trovava a livello personale. I problemi affrontati da Ford Ricordando la sua giovinezza, Harrison Ford ha spiegato: "Avevo una stanza singola e lezioni da frequentare, ma uscivo raramente. Mi alzavo dal mio letto singolo, andavo a un telefono, ordinavo una pizza, tornavo indietro e mi distendevo a letto fino a quando arrivava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harrison Ford svela: "La recitazione mi ha aiutato a superare la depressione"

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Margherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi»Questo intervista a Margherita Mazzucco è pubblicata sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026.

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