Durante una recente intervista, l’attore ha condiviso i ricordi degli anni universitari, descrivendo un periodo di isolamento e difficoltà. Ha spiegato di aver passato molto tempo a ordinare pizza, mangiare e poi tornare a dormire, senza uscire di casa. Le sue parole hanno rivelato il suo vissuto di depressione in quegli anni, senza filtri o reticenze.

Harrison Ford ha frequentato il Ripon College nel Wisconsin ma contrariamente a come avviene per molti studenti, quegli anni per lui non sono stati all’insegna della spensieratezza. Tutt’altro. «Mi alzavo dal mio letto singolo, andavo al telefono, ordinavo una pizza, tornavo a letto e aspettavo che arrivasse. La mangiavo, buttavo gli involucri in un angolo e tornavo a dormire - ha spiegato, parlando apertamente di depressione. - Avevo una stanza singola e dovevo seguire le lezioni, ma raramente uscivo, e nelle rare occasioni in cui andavo in classe, spesso toccavo la porta dall'esterno dell'edificio, mi giravo e tornavo indietro. Ero più che depresso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harrison Ford racconta la depressione da studente: «Ordinavo una pizza, mangiavo e tornavo a dormire. Non uscivo nemmeno di casa»

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Harrison Ford nel podcast: «Ero depresso, iniziare a recitare mi ha salvato». Ecco perché«Mi alzavo dal letto, prendevo un telefono, ordinavo una pizza, tornavo a letto e mi sdraiavo finché non arrivava la pizza. Mangiavo la pizza, buttavo le confezioni in un angolo, tornavo a dormire», ... iodonna.it

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