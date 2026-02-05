Harrison Ford annuncia il ritiro dalle scene | nell’ultima serie racconta il dolore del Parkinson

Harrison Ford ha deciso di smettere di recitare. L’attore ha annunciato il suo ritiro dalle scene, spiegando che questa sarà la sua ultima serie,

Harrison Ford è tra i protagonisti di Shrinking, serie prodotta da Apple Tv di cui è in corso la terza stagione – ed è già stata annunciata una quarta. Il più grande tra i divi di Hollywood è fiero del proprio lavoro nella commovente storia di uno psicologo affetto dal morbo di Parkinson e annuncia di essere così sodisfatto da poter finalmente pensare al pensionamento. L’ultimo lavoro di Harrison Ford. Alla conferenza stampa organizzata in occasione del lancio della terza stagione di Shrinking, Harrison Ford si è chiesto come, dopo la profonda serie, possa andare avanti. “Il tipo di lavoro che siamo in grado di fare è straordinario, dati gli strumenti a nostra disposizione e l’idea che sta alla base di questa serie. 🔗 Leggi su Dilei.it

Harrison Ford si apre sul set di Shrinking, parlando della sua esperienza con il suo personaggio affetto dal morbo di Parkinson.

Argomenti discussi: ‘Ted Lasso’, Apple TV annuncia la quarta stagione; Shrinking continuerà: Apple TV annuncia la quarta stagione.

