Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26 | test a Fiorano

Lewis Hamilton ha effettuato un test sulla Ferrari SF-26 a Fiorano, segnando un momento di interesse nel mondo della Formula 1. La Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova monoposto, la SF-26, che sarà utilizzata nel prossimo Campionato del Mondo, che prenderà il via l’8 marzo in Australia. Questo test rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione della squadra per la stagione 2024.

AGI - La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è previsto l'8 marzo in Australia. La vettura, la settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello per la massima categoria automobilistica, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l'inizio di una fase completamente inedita per la F1, che sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit. La presentazione si è svolta oggi presso la pista di Fiorano con la monoposta numero 44 del pilota britannico Lewis Hamilton.

