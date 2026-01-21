Dove si trova il deserto con le lagune blu dove si può camminare a piedi nudi

I Lençóis Maranhenses, situati nel nord-est del Brasile, sono un deserto unico caratterizzato da dune di sabbia bianca e vaste lagune di acqua dolce di colore blu intenso. Queste lagune emergono durante la stagione delle piogge e si possono attraversare a piedi nudi, offrendo un paesaggio suggestivo e tranquillo. Un luogo ideale per chi desidera scoprire una natura insolita e ancora poco conosciuta.

Avete mai sentito parlare dei Lençois Maranhenses? Si trova in Brasile ed è un deserto bianco intervallato da lagune blu dove si può camminare a piedi nudi.

