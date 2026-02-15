Ilary Blasi dice sì a Parigi | l’anello scintillante e il romanticismo sotto la Torre Eiffel FOTO

Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento a Parigi, mostrando l’anello splendente e condividendo una foto sotto la Torre Eiffel. La conduttrice ha scelto di condividere con i fan il momento speciale, immortalando il gesto romantico di Bastian Muller. La scena si è svolta davanti a uno dei simboli più romantici della città, rendendo il tutto ancora più memorabile.

Come Ilary Blasi ha ufficializzato la proposta di matrimonio con Bastian Muller?. Un San Valentino da favola per Ilary Blasi, che ha ufficializzato la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Bastian Muller con uno scatto mozzafiato da Parigi. Con la Torre Eiffel a fare da sfondo, la conduttrice romana ha mostrato ai suoi fan l'anello di fidanzamento scintillante e la romantica dedica: "My forever Valentine". Ormai da due anni accanto all'imprenditore tedesco, Ilary Blasi si prepara a una seconda storia d'amore ufficializzata, completamente diversa dal passato turbolento con Francesco Totti.