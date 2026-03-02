Fronte Libano razzi di Hezbollah e raid israeliani

Da tv2000.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, il fronte tra Libano e Israele si è acceso con lanci di razzi e droni da parte di Hezbollah verso Israele, mentre l'esercito israeliano ha risposto con raid su obiettivi a Beirut e nel Libano meridionale. Le operazioni si sono succedute senza interruzioni e coinvolgono entrambe le parti in un clima di tensione crescente.

Israele colpito anche dal Libano, con lanci di razzi e droni di Hezbollah. Durante la notte Tel Aviv ha risposto con raid a Beirut e nel Libano meridionale. Il governo libanese ha imposto uno stop alla milizia filo-iraniana. Servizio di Alessandra Buzzetti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

fronte libano razzi di hezbollah e raid israeliani
© Tv2000.it - Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

Attacchi israeliani in Libano, colpiti siti di HezbollahL’esercito di Israele ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale: nel mirino dell’Idf un...

Libano, Idf: “Raid su campo addestramento Hezbollah”L’Idf ha annunciato su X di aver colpito un complesso di addestramento in Libano, utilizzato dalla Forza Radwan di Hezbollah per condurre...

Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

Video Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

Aggiornamenti e notizie su Fronte Libano.

Temi più discussi: Nuovi attacchi a Teheran, si apre anche il fronte Libano. In Kuwait allarme all'ambasciata Usa; Medio Oriente in fiamme, si riapre il fronte del Libano; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Sempre più guerra. Operazione cintura di fuoco, centinaia di bombe Idf su Teheran.

fronte libano fronte libano razzi diL'intero Medio Oriente in fiamme, nuovo fronte in LibanoL'epicentro resta l'Iran, con Teheran messa a ferro e fuoco dall'Idf e le principali città israeliane avvolte dal risuonare continuo di sirene d'allarme, ma nel perimetro del conflitto si è ... ansa.it

Medio Oriente in fiamme, nuovo fronte in LibanoNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.