Fronte Libano razzi di Hezbollah e raid israeliani

Durante la notte, il fronte tra Libano e Israele si è acceso con lanci di razzi e droni da parte di Hezbollah verso Israele, mentre l'esercito israeliano ha risposto con raid su obiettivi a Beirut e nel Libano meridionale. Le operazioni si sono succedute senza interruzioni e coinvolgono entrambe le parti in un clima di tensione crescente.

Israele colpito anche dal Libano, con lanci di razzi e droni di Hezbollah. Durante la notte Tel Aviv ha risposto con raid a Beirut e nel Libano meridionale. Il governo libanese ha imposto uno stop alla milizia filo-iraniana. Servizio di Alessandra Buzzetti.