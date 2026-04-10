Le autorità iraniane hanno stabilito le condizioni per avviare i negoziati, chiedendo la fine degli attacchi nel Libano e il sblocco degli asset. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che se i colloqui dovessero fallire, saranno utilizzate munizioni di migliore qualità. La regione del Medio Oriente si trova nuovamente sotto pressione, con sirene che segnalano allarmi nelle città israeliane e un equilibrio che si mantiene instabile.

Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città israeliane, mentre il fragile equilibrio costruito nelle ultime ore appare sempre più esposto a scosse improvvise. Donald Trump alza nuovamente i toni, lanciando un avvertimento diretto a Teheran su una delle questioni più sensibili: il traffico petrolifero. Teheran avverte che parteciperà ai negoziati solo se ci sarà il cessate il fuoco anche in Libano e se saranno sbloccati gli asset iraniani. Trump, però, ha precisato che se dovessero fallire i colloqui, le navi americane sono pronte a caricare munizioni migliori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: stop attacchi Libano e sblocco asset. Trump: “Se falliscono colloqui, caricheremo munizioni migliori”

Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: “Stop attacchi Libano e sblocco asset”. Trump attacca su Hormuz e discute con RutteIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.

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