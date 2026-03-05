In Toscana, le bollette energetiche sono sotto osservazione a causa di un aumento del 39% nel costo del gas, conseguenza dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. La notizia è stata diffusa oggi e riguarda i consumatori della regione, preoccupati per i possibili effetti sui costi di casa e riscaldamento. La situazione si inserisce in un quadro di aumenti più ampi legati alle tensioni internazionali.

Firenze, 5 marzo 2026 – L’escalation del conflitto in Medio Oriente riaccende i timori per una nuova impennata delle bollette energetiche. Secondo Federconsumatori, sulle famiglie italiane torna ad aleggiare lo spettro della crisi dei prezzi del 2022-2023, quando il costo dell’energia aveva messo in difficoltà milioni di utenti. Il segnale arriva dai mercati internazionali: con la chiusura dello Stretto di Hormuz e le tensioni legate alla guerra, le quotazioni del gas ad Amsterdam sono balzate di oltre il 39%, raggiungendo quota 58,39 euro al megawattora con picchi oltre i 63 euro. L’odissea delle famiglie bloccate alle Maldive: “Ci hanno proposto charter fino a 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollette, nuovo allarme rincari in Toscana. Gas +39% con la guerra in Medio Oriente

Guerra in Medio Oriente: gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bolletteCon l’apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova...

Tensioni in Medio Oriente, quanto aumenteranno le bollette di luce e gasDopo i recenti attacchi in Medio Oriente, quali sono state le prime reazioni dei mercati? «Il gas ha registrato rialzi molto forti e il petrolio si è...

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, l’allarme di Federconsumatori: Rincari in bolletta da 450 euro fra elettricità e gas; Guerra in Medio Oriente: gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bollette; Rincari dell’energia e Medio Oriente, Federconsumatori: Allarme per le famiglie; Petrolio e gas alle stelle per la guerra in Iran, è allarme bollette: ecco gli aumenti previsti.

Imprese artigiane in allarme per la guerra in Medio Oriente: «A rischio l'export che vale 725 milioni». E c'è paura per i rincari in bollettaFRIULI VENEZIA GIULIA - Piccole e medie imprese artigiane in stato d'allerta da sabato scorso, perché il nuovo teatro di guerra in Medio Oriente ha già aperto scenari cupi ... ilgazzettino.it

BOLLETTE IRAN Bollette in salita con la crisi in Iran: rincari fino a 370 euro l’annoLe nuove tensioni in Medio Oriente riaccendono l’allarme sui mercati energetici e rischiano di tradursi in aumenti significativi ... statoquotidiano.it

«Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». Giorgia Meloni torna a parlare delle tensioni in Medio Oriente e del ruolo dell'Italia nel conflitto. Ospite del programma radiofonico «Non stop news» su Rtl 102.5, la premier ha illustrato anche la questione dell'us - facebook.com facebook

Il conflitto in Medio Oriente si è allargato fino all'Oceano indiano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, che si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka x.com