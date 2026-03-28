L’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile incidente chimico, biologico, radiologico o nucleare nelle zone interessate dal conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran. L’agenzia ha segnalato rischi legati alla presenza di armi di distruzione di massa e alle tensioni in corso, che aumentano la possibilità di incidenti di questo tipo nell’area coinvolta.

“Un potenziale incidente chimico, biologico, radiologico o nucleare” nell’area colpita dalla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. È uno dei rischi sottolineati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel suo primo rapporto sull’escalation del conflitto in Medio Oriente, diffuso proprio in queste ore. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il documento illustra la situazione sanitaria e gli aggiornamenti operativi dell’Oms provenienti dai Paesi colpiti nelle regioni del Mediterraneo orientale e dell’Europa, nonché le attività e le priorità di risposta globale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Iran, l’allarme dell’Oms per la guerra in Medio Oriente: “Potenziale incidente chimico, biologico, radiologico o nucleare”

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