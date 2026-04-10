Il conflitto in Medio Oriente sta influenzando i costi energetici e quelli dei fertilizzanti, mettendo sotto pressione il sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Le variazioni nel prezzo delle materie prime hanno portato a rincari che si riflettono sui settori industriali della regione, con effetti diretti sui costi complessivi delle imprese locali. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che incidono sull’economia territoriale.

Il conflitto in Medio Oriente sta esercitando una pressione diretta sulla competitività del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, colpendo i costi energetici e quelli legati ai fertilizzanti. Durante la celebrazione per il 174° anniversario della fondazione della Polizia a Trieste, Fedriga ha evidenziato come l’aumento dei prezzi del petrolio e delle materie prime stia influenzando l’economia regionale, rendendo necessari possibili interventi da parte dell’amministrazione locale per mitigare gli effetti di questa instabilità che persisterà per diversi mesi. La vulnerabilità dei costi e la risposta della Regione. L’impatto delle tensioni geopolitiche non è solo un dato macroeconomico astratto, ma si traduce in una sfida concreta per le imprese del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Medio Oriente: il FVG si difende dai rincari energetici

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#MappaMondi racconta il ruolo degli Houthi e delle altre milizie filo-iraniane nel conflitto in Medio Oriente, tra alleanze, obiettivi e aree d’azione. Gli inviati Rai Veronica Fernandes e Giammarco Sicuro ne parlano insieme alla reporter Laura Silvia Battaglia, sp - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente. Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari. #ANSA x.com