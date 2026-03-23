La guerra in Medio Oriente sta impattando sul bilancio economico di famiglie e imprese, anche a causa delle continue oscillazioni dei mercati petroliferi. In questo contesto, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha elaborato una serie di misure che i governi dei Paesi dell'Unione Europea possono adottare per contrastare il caro carburanti. Tra le azioni prioritarie per contenere la domanda di petrolio figura lo smart working – laddove possibile – poiché consente di ridurre gli spostamenti quotidiani e, di conseguenza, il consumo di carburante. Un'altra misura suggerita è la riduzione dei limiti di velocità in autostrada di almeno 10 kmh per auto, furgoni e camion: viaggiare a velocità più contenute permette infatti di diminuire i consumi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra in Medio Oriente e famiglie in ginocchio: tutte le misure per sopravvivere ai rincari

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