Guerra Medio Oriente gli impianti energetici nel mirino Trump | Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar

Il Medio Oriente sta vivendo una escalation di tensioni con una serie di attacchi contro impianti energetici. Nei giorni scorsi, gli attacchi hanno colpito infrastrutture strategiche nella regione, mentre le autorità statunitensi hanno annunciato che, in caso di ulteriori attacchi dell’Iran contro il Qatar, saranno prese misure drastiche, incluso il distruggere il giacimento di South Pars.

Roma, 19 marzo 2026 - Il Medio Oriente scivola verso un conflitto su vasta scala dopo una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche globali. Nelle ultime ore, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito l'area industriale di Ras Laffan in Qatar, il più grande hub di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, provocando danni definiti "estesi" dalla società energetica statale di Doha. L'attacco iraniano è giunto come rappresaglia per un precedente raid contro il giacimento di South Pars, in Iran, per il quale Teheran ha incolpato Israele e Stati Uniti. La magistratura iraniana ha inoltre confermato l'esecuzione di tre persone condannate per l'uccisione di agenti di polizia e spionaggio a favore di Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Medio Oriente, gli impianti energetici nel mirino. Trump: “Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar” Articoli correlati Trump avverte l’Iran: “Distruggeremo South Pars se attaccherà ancora Qatar”(Adnkronos) – Israele non attaccherà più il giacimento di gas iraniano di South Pars. Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South... Una selezione di notizie su Guerra Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Medio Oriente: aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava. Guerra in Medio Oriente, Trump: Non sapevamo dell'attacco contro South Pars, Brent a 112 dollariIl capo di Stato Usa dice che Israele è l'unico responsabile dell'attacco all'impianto energetico di South Pars in Iran e assicura che non si ripeteranno azioni simili. Il petrolio tocca quota 112 dol ... msn.com Medio Oriente, la guerra costa un miliardo al giorno. Crescono i bisogni e calano gli aiutiUn report dell’Agenzia Onu che si occupa di diritti umani evidenzia che sono in netta diminuzione i finanziamenti destinati alle popolazioni ... repubblica.it La guerra in Medio Oriente entra in una fase sempre più critica e si sposta apertamente sul terreno energetico, con effetti già visibili a livello globale. - facebook.com facebook La guerra in Medio Oriente entra nel suo quindicesimo giorno senza dare segnali di de-escalation. Trump: "Non c'è ancora un accordo che ponga fine al conflitto. Impegno da diversi Paesi su sicurezza dello Stretto di Hormuz" x.com