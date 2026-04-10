Le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano nel Medio Oriente, mentre il presidente statunitense ha dichiarato che sarebbe preferibile che Teheran non imponesse pedaggi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, il leader iraniano ha affermato che il paese si considera il vero vincitore in questa fase. Le sirene nelle città israeliane segnalano un clima di allerta crescente, mentre il fragile equilibrio nella regione resta soggetto a rischi di escalation improvvisa.

Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città israeliane, mentre il fragile equilibrio costruito nelle ultime ore appare sempre più esposto a scosse improvvise. Sullo sfondo, lo Stretto di Hormuz resta il vero epicentro strategico della crisi: non solo un passaggio marittimo, ma un simbolo di potere, controllo e pressione globale. Le parole diventano armi, i messaggi pubblici segnali di forza, e ogni dichiarazione rischia di tradursi in un’escalation reale. Donald Trump alza nuovamente i toni, lanciando un avvertimento diretto a Teheran su una delle questioni più sensibili: il traffico petrolifero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump: “Pedaggi di Teheran a Hormuz? Meglio che non lo facciano”. Khamenei: “Siamo i veri vincitori”

L’Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Meglio che Teheran non reagisca”. Nuova ondata di missili e droniAttacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, uccisa la Guida suprema Ali Khamenei.

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Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

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Il presidente canta vittoria e pensa agli affari: «Teheran potrà ricostruire, noi faremo il pieno di merci. I pedaggi a Hormuz Sarà una joint venture» x.com

Festa per le strade di Teheran. I negoziati in Pakistan tra due giorni. Lo stretto di Hormuz e il pedaggio - facebook.com facebook