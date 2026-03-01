L’Iran conferma | Ucciso Khamenei Trump | Meglio che Teheran non reagisca Nuova ondata di missili e droni

L’Iran ha confermato l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei in un attacco che coinvolge missili e droni. Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione congiunta, mentre Teheran ha annunciato raid contro basi americane in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Trump ha commentato che sarebbe preferibile che Teheran non reagisse.

Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, uccisa la Guida suprema Ali Khamenei. Teheran reagisce annunciando raid contro basi americane in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Droni su Dubai: quattro feriti, colpiti anche gli hotel di lusso Burj Al Arab e Fairmont The Palm. Un morto all’aeroporto di Abu Dhabi. Il presidente Usa Donald Trump avverte: “L’Iran minaccia di colpirci? Meglio che non lo faccia”. Notte di missili, esplosioni e annunci di rappresaglia in tutto il Medio Oriente. 10.55 Missili contro Cipro La Gran Bretagna: «Due missili iraniani lanciati verso Cipro»??Il ministro della Difesa britannico Healey afferma che due missili sono stati lanciati verso Cipro, dove sono di stanza membri dell’esercito britannico: giornalista tramite X. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Leggi anche: Iran, Khamenei è stato ucciso. Nuova ondata di attacchi a Teheran. Larijani: «Oggi colpiremo Usa e Israele con una forza mai vista prima». Londra: «Due missili lanciati dal regime verso Cipro»

Il leader supremo iraniano minaccia Trump: l'Iran pronto a una dura risposta

Il momento in cui la tv di stato iraniana annuncia che Khamenei è stato uccisoI media statali iraniani hanno confermato che la Guida Suprema Ali Khamenei è stata uccisa negli attacchi americani e israeliani ... ilfoglio.it

L’Iran conferma la morte di Khamenei, nominato il nuovo comandante delle Guardie RivoluzionarieSono stati uccisi anche Mohammad Pakpour, capo dei Guardiani della Rivoluzione, e Ali Shamkhani, stretto consigliere della Guida e a capo del Consiglio nazionale di Difesa. Teheran annuncia l’operazio ... editorialedomani.it

Attacco all’Iran e Khamenei ucciso, l’annuncio di Teheran: «La vendetta è un dovere». Nuovi raid, stop a 1800 voli – La situazione Bombe sulla basi Usa, droni in Oman, sirene a Tele Aviv e Gerusalemme. Allarme per gli studenti italiani bloccati a Dubai - facebook.com facebook

KhamIl ruolo della Cia, i jet di Israele in volo 2 ore e 40', il raid anticipato al mattino: così è stato trovato e ucciso Khamenei x.com