Guerra in Iran | Mojtaba Khamenei ferito Trump | Guerra finirà presto quando lo deciderò io Macron | Capacità militari di Teheran non sono azzerate

Nella notte si sono verificati attacchi tra Iran, Israele e Stati Uniti, aumentando la tensione nella regione del Medio Oriente. Mojtaba Khamenei è stato ferito durante uno di questi scontri. Trump ha dichiarato che la guerra finirà presto, quando deciderà lui. Nel frattempo, il presidente francese ha affermato che le capacità militari di Teheran non sono state azzerate.

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall’inizio della guerra contro obiettivi americani e israeliani, mentre le difese saudite intercettano missili balistici e droni. Sirene d’allarme in Israele e Bahrein, bombardamenti anche a Beirut e nel centro di Teheran. Ferito Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema del Paese, sarebbe in ospedale ma vivo e fuori pericolo. Nella mattina tre navi sono state colpite da missili. Morto un soccorritore della Croce Rossa, il dolore di Papa Leone. Colpite due navi nello Stretto di Hormuz. Nel pomeriggio Trump è tornato a parlare della fine della guerra: “Presto, quando lo deciderò io”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Teheran: “Il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani”. Trump: “Guerra finirà presto, quando lo deciderò io”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Guerra in Iran, Macron: “Capacità militari di Teheran non sono azzerate”. E sullo stretto di Hormuz…Il panorama geopolitico internazionale sta vivendo ore di estrema tensione a causa dell’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, una crisi che ha...

Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

