Ghalibaf stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati'

Le autorità hanno annunciato che prima di avviare i negoziati sarà necessario attuare due misure concordate: un cessate il fuoco in Libano e il sblocco degli asset iraniani ancora bloccati. Questi passaggi devono essere completati per procedere con le discussioni ufficiali. Al momento, le parti stanno lavorando per rispettare gli accordi raggiunti, mentre restano in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.

"Due delle misure concordate reciprocamente tra le parti devono essere ancora attuate: un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset iraniani bloccati prima dell'inizio dei negoziati. Queste due questioni devono essere soddisfatte prima che i negoziati inizino". Lo scrive sui social il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che insieme al ministro Araghchi guiderà la delegazione iraniana ai colloqui con gli Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ghalibaf, stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati' Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato... Attacchi a Tel Aviv e bombe su Teheran. Iran, possibile avvio dei negoziati: “Ricevuto messaggio dagli Usa tramite mediatori”Dall’Iran affermano di aver ricevuto un ‘messaggio’ dagli Stati Uniti, tramite i mediatori, nel mezzo delle indiscrezioni su possibili colloqui tra... Temi più discussi: Ghalibaf, 'basta attacchi al Libano o la risposta sarà forte'; Ghalibaf, stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati'; Iran: Stop agli attacchi al Libano; Guerra in Iran, la diretta | Ghalibaf (Iran): gli americani hanno violato il cessate il fuoco. Israele riapre l’aeroporto di Tel Aviv. Ghalibaf, stop attacchi al Libano e sblocco asset iraniani prima avvio negoziati'Due delle misure concordate reciprocamente tra le parti devono essere ancora attuate: un cessate il fuoco in Libano e il rilascio degli asset iraniani bloccati prima dell'inizio dei negoziati. (ANSA) ... ansa.it Iran: Stop agli attacchi al LibanoIran: Stop agli attacchi al Libano Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che sarà presente a Islamabad per i negoziati con gli Stati Uniti, avverte che le violazioni del ... rainews.it Vecchi volti, nuove presenze per negoziare a Islamabad. Di Micol Flammini I colloqui fra americani e iraniani con Vance, il prescelto dal regime di Teheran, mentre Arghchi e Ghalibaf arrivano da sopravvissuti - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf: "Basta attacchi al Libano o la risposta sarà forte. Beirut fa parte integrante degli accordi sul cessate il fuoco". #ANSA x.com