Attacchi su Teheran e Beirut L' Iran rifiuta i negoziati pronto a una guerra lunga

Il conflitto tra Israele e le aree di influenza in Medio Oriente continua a intensificarsi nel quinto giorno di scontri. Israele ha condotto numerosi attacchi militari a Teheran, colpendo il quartier generale dei Basij e altri obiettivi strategici. In Libano, sono stati effettuati nuovi raid su Beirut e le truppe israeliane sono avanzate nella regione meridionale. L'Iran ha dichiarato di rifiutare i negoziati e si prepara a una lunga escalation.

Un aereo sorvola la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah e bersaglio degli attacchi israeliani (Marwan NaamaniGetty Images) I Pasdaran rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz. Rappresaglia missilistica di Teheran nella regione, colpite basi Usa. Il Pentagono diffonde i nomi di quattro soldati uccisi. Oggi iniziano i funerali di Khamenei: gli succede il figlio Mojtaba Il conflitto entra nel suo quinto giorno con un'escalation su tutti i fronti. Israele ha colpito decine di obiettivi militari a Teheran, incluso il quartier generale dei Basij, e ha intensificato le operazioni in Libano con nuovi raid su Beirut e l'avanzata di truppe a sud. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Quinto giorno di guerra nel Golfo. Attacchi su Teheran e Beirut, rappresaglia missilistica di TeheranI Pasdaran rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran si dice pronta a una guerra lunga e rifiuta i negoziati. Oggi iniziano i funerali di Khamenei: gli succede il figlio Mojtaba. Il Pe ... ilfoglio.it

Raid Israele su Iran, colpito summit per scegliere successore Khamenei. Teheran lancia avvertimento a Paesi UeSarebbe invece vivo Mahmoud Ahmadinejad. Lo scrive Iran International, con sede a Londra, che cita fonti informate secondo cui l'ex presidente iraniano è sfuggito a un tentativo di omicidio, ma ... adnkronos.com

Il Libano annuncia sei morti negli attacchi. Gli Stati Uniti: 50 mila soldati assegnati al conflitto. Merz: Trump non ha una strategia chiara facebook

Dopo quattro giorni di attacchi all’ #Iran, #Trump ha dichiarato che gli #StatiUniti avrebbero le risorse per continuare a combattere anche oltre le cinque settimane, termine inizialmente previsto per questa operazione. Tuttavia, a decidere quanto ancora continu x.com