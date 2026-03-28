Gli Houthi hanno lanciato un attacco contro Israele, segnando un ulteriore sviluppo nel conflitto appena iniziato. La guerra, iniziata da circa quattro settimane, coinvolge ora anche il Mar Rosso. Le forze coinvolte continuano a mobilitare risorse e a incrementare le operazioni militari, mentre le tensioni aumentano nella regione. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli obiettivi o sui danni causati dall’attacco.

A quattro settimane esatte dallo scoppio della Terza guerra del Golfo, arriva anche il turno degli Houthi yemeniti che entrano nel conflitto attaccando Israele con diverse salve di missili balistici che hanno raggiunto il Sud di Israele, senza causare morti o feriti a causa dell’intercettazione, nella notte tra venerdì e sabato. Una mossa attesa da molti osservatori e che alza l’asticella del conflitto scatenato da Israele e dagli Usa colpendo l’Iran, alleato e protettore dei miliziani yemeniti, il 28 febbraio scorso. Gli Houthi calcolano le tempistiche dell’attacco: nella notte tra venerdì e sabato, a borse chiuse. I mercati passeranno il weekend preoccupandosi di un dato molto concreto: dopo lo Stretto di Hormuz ci sarà un nuovo blocco del Mar Rosso? L’assertività Houthi parla chiaro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Houthi entrano in guerra e attaccano Israele. La Terza guerra del Golfo arriva al Mar Rosso

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