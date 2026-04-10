Guardiagrele approvato il gemellaggio con Konopiska | accordo con il Comune polacco
Il consiglio comunale di Guardiagrele ha approvato il gemellaggio con il Comune di Konopiska in Polonia. L’accordo prevede la creazione di un legame ufficiale tra le due comunità, aprendo la strada a scambi e iniziative congiunte. La delibera è stata approvata con voto favorevole durante una riunione ufficiale. Questo passaggio formalizza la volontà di collaborare tra i due enti locali.
Il consiglio comunale di Guardiagrele ha approvato il gemellaggio con il Comune polacco di Konopiska, dando il via a un percorso di collaborazione internazionale che punta a rafforzare i rapporti tra le due comunità.Un progetto che, come sottolinea l’amministrazione, nasce con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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