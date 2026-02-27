Torre Annunziata approvato l’accordo con la Regione Darsena ed ex Damiano passano al Comune

A Torre Annunziata il Comune ha ottenuto l’autorizzazione della Regione per gestire l’area ex Damiano e la Darsena dei pescatori. L’accordo è stato approvato e ora queste zone passano ufficialmente sotto il controllo del municipio. La decisione riguarda la disponibilità di queste aree, che erano di proprietà regionale, per finalità pubbliche e di sviluppo locale.

Il Comune ottiene la disponibilità dell'area ex Damiano e della Darsena dei pescatori. La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato lo schema di accordo con la Regione con il quale viene aggiornata la riperimetrazione delle aree portuali di Torre Annunziata. Con questa revisione, richiesta dal primo cittadino, la competenza amministrativa delle due aree viene trasferita dalla Regione Campania al Comune.