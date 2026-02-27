Torre Annunziata approvato l’accordo con la Regione Darsena e ex Damiano passano al Comune

A Torre Annunziata è stato approvato un accordo con la Regione che permette al Comune di acquisire la gestione della Darsena dei pescatori e dell’area dell’ex Damiano, con un’operazione di riperimetrazione portuale. La firma dell’intesa autorizza il trasferimento delle aree, consolidando così la disponibilità comunale su questi spazi. La decisione riguarda specificamente i beni legati alla portualità della città.

Torre Annunziata: Comune ottiene disponibilità dell’ex Damiano e della Darsena dei pescatori con l’accordo sulla riperimetrazione portuale. Il Comune ottiene la disponibilità dell’area ex Damiano e della Darsena dei pescatori. La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato lo schema di accordo con la Regione con il quale viene aggiornata la riperimetrazione delle aree portuali di Torre Annunziata. Con questa revisione, richiesta dal primo cittadino, la competenza amministrativa delle due aree viene trasferita dalla Regione Campania al Comune. “Con questo accordo acquisiamo la piena competenza gestionale delle due aree, strategiche per lo sviluppo urbano e per la riqualificazione del waterfront – afferma il sindaco – L’obiettivo è riqualificare il prima possibile l’area ex Damiano per restituirla alla città”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

