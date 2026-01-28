Lite in una stanza d'albergo degenera in tentato omicidio uomo accoltellato a volto e collo | arrestato 27enne

Una lite in un albergo si è trasformata in un tentato omicidio. Un uomo di 57 anni è stato ferito al volto e al collo e ora si trova in ospedale. La polizia ha arrestato un 27enne che avrebbe reagito con un coltello. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi della rissa e il motivo dell’aggressione.

Un 27enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un 57enne a volto e collo al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto nella stanza di un albergo a Chieti. La vittima è in gravi condizioni, si indaga sulle motivazioni del gesto. Accoltellato nella stanza d'albergo a Chieti: la polizia arresta un 27enne per tentato omicidio Una rissa in un albergo di Chieti si è conclusa con un tentato omicidio. Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio Con l'accusa di tentato omicidio la Polizia ha arrestato un 27enne, ritenuto presunto responsabile dell'accoltellamento di un uomo nella stanza di un noto hotel cittadino. L'episodio si è consumato la scorsa notte, al culmine di una lite. Sono in corso le indagini

